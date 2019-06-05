ليبيا تقف على مشارف كارثة إنسانية بسبب السيول

طرابلس(صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي، من وقوع كارثة إنسانية عالمية في ليبيا نتيجة نقص الغذاء والمساعدات، في ظل استمرار تساقط الأمطار على مدينة ” غاث ” المنكوبة والمناطق المحيطة بها.

وأكد المركز في بيان له، استمرار تدفق السيول من الحدود الجزائرية؛ بسبب الوضع الطبوغرافي للأرض وهطول الأمطار الغزيرة على المناطق الجبلية بجنوب شرق الجزائر.

ومن المحتمل أن تزداد حدة معاناة سكان مدينة غات جراء السيول، مشددًا على ضرورة التنسيق مع جهاز التنبؤات الجوية بمطار معيتيقة قبل إقلاع طائرات الإغاثة والمساعدات وتوخي الحيطة والحذر.

وتختلط مياة الأمطار بالمياه السوداء المخلفات العضوية ما يدل على احتمالية وقوع كارثة صحية مع ارتفاع منسوب المياه.