السجون: نحدد قوائم المستحقين الاستفادة من ” فُرجت ” للتأكد من أحقيتهم

عادل الحربي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، أن المتبرع لسداد ديون سجين عبر ” فرجت ” ، هو من يقوم بتحديد السجين والمبلغ المالي الذي يرغب في دفعه؛ لضمان سداد الديون عن سجين فعلي دون غيره.

وأوضح أنه أنه يتم تحديد قوائم السجناء الذين يستحقون الاستفادة من خدمة فُرجت وفق إجراءات نظامية مبنية على الأحكام القضائية الصادرة بحق كل منهم، مؤكدًا أن القوائم التي تم نشرها للسجناء المستحقين على منصة أبشر ليس لهم سوابق في القضايا المالية.

وأشار إلى أنه فيما يخص المتلاعبين والمسرفين فهؤلاء من النادر توقفهم عن تكرار أخطاءهم وقد يجد بعضهم نفسه في السجن أكثر من مرة بسبب قضاياه المالي؛ متابعًا أنه سيتم السعب إلى تطوير الإصدار الثاني لخدمة فرجت بحيث لا يتم حرمانهم من هذه الخدمة مع ذكر أسباب ديونهم، وفقًا لـ ” الرياض ” .

وردًا على منع يضع فواتير أو وثائق صادرة من المحكمة بمواقع التواصل الاجتماعي ويستعطف الناس للسداد، قال: ننصح جميع محبي فعل الخير توجيه تبرعاتهم لسجناء الحقوق المالية عبر منصة أبشر وعدم الالتفات للدعوات الخاصة التي لا يمكن التحقق منها وغاياتها ويمكن التحقق من وجود فاتورة السداد في خدمة فرجت من خلال الرابط التالي:هنــــــــــــــا.