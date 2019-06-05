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الترجي التونسي يرفض إعادة مباراة نهائي أبطال أفريقيا ويلجأ للمحكمة

الترجي التونسي يرفض إعادة مباراة نهائي أبطال أفريقيا ويلجأ للمحكمة
ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الأربعاء، رفضه قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” كاف ” بإعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الترجي التونسي، أنه سيتوجه لمحكمة ” كاس ” للاعتراض على قرار ” كاف ” بإعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تسلم الترجي للكأس.

و قررت لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي، على أرض محايدة بدون جمهور.

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