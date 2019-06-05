بميدان العز والكرامة.. الأمير خالد بن سلمان يشيد بسمو ولي العهد

نايف السالم(صدى):

علق الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، على زيارة صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العسكريين المرابطين على الحد الجنوبي في أول أيام عيد الفطر 2019.

ونشر الأمير خالد بن سلمان، صورة تجمعه بسمو ولي العهد والعسكريين المرابطين خلال أول أيام عيد الفطر 2019.

وعلق على الصورة ” بميدان العز والكرامة، يقف سمو سيدي ولي العهد بين اخوانه وابناءه رجال قواتنا العسكرية، مهنئاً ومباركاُ لهم بعيد الفطر المبارك “.

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