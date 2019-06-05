” كاف ” يقرر إعادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

ماجد محمد(صدى):

قررت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إعادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين فريق الترجي والتونسي والوداد المغربي، على ملعب محايد بدون جمهور.

وتحسم المباراة الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا 2019، بعدما كان الترجي قد حصل على كأس البطولة بعد انسحاب الوداد اعتراضا على عدم تشغيل تقنية الفيديو في كرة هدف صحيح ألغاه الحكم الجامبي باكاري جاساما.

يذكر أنه لم يتم تحديد موعد أو مكان إقامة المباراة التي سيتم إعادتها بين الفريقين، فيما طلب الكاف من المسؤولين في الترجي التونسي بإعادة كأس البطولة والميداليات الذهبية والدروع إليهم مرة أخرى، نظرًا لسحب اللقب من الفريق التونسي.