” الجربا ” يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر

سعيد العجل(صدى):

استقبل الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا الرئيس الفخري لصحافيو الوطن رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنلوجيا، أمس الثلاثاء ١/ ١٠/ ١٤٤٠هـ المهنئين من داخل المملكة وخارجها بعيد الفطر المبارك وذلك بمنزله بالرياض.

وأقام ” الجربا ” مأدبة عشاء بهذه المناسبة، بعد ذلك ألقى عدد من الشعراء قصائد وطنية ابتهاجاً بالعيد، وعبر الشيخ فرحان الجربا عن سعادته بهذه المناسبة الغالية رافعا اسمي التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وجنودنا المرابطين بالحد الجنوبي وللشعب السعودي كافة والأمة العربية والإسلامية.

حضر المناسبة الشيخ فيصل بن منيف الفيصل الجربا شيخ قبيلة شمّر في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وعدد من الشخصيات البارزة من وجهاء وإعلاميين وشعراء.￼