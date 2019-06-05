تعليقًا على ” الهيب هوب ” .. متحدث أمانة مكة: من الصعب إرضاء الجميع

نايف السالم(صدى):

علَّق المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، على مقطع احتفال الأمانة بعيد الفطر المبارك برقصة ” الهيب هوب ” ، الأمر الذي أثار غضب المواطنين.

وأكد أن ما تم تقديمه هو عمل إبداعي بالإضاءة والليزر على نغمات العيد، وبزي محتشم، وليس فيه مخالفات، وكان الهدف منه معايدة موظفي الأمانة وعلى رأسهم الأمين لأهالي مكة المكرمة والاحتفال معهم بفرحة العيد.

وأشار إلى أنه تم تقديم فقرات متنوعة من الألوان التراثية والأهازيج الشعبية المعروفة في المملكة، و عرض فرقة ” هوانا ” ليس أول عمل لها في مكة المكرمة.

وأفاد بأن الاعتراض على العرض الذي لم يتجاوز 5 دقائق من الحفل هو رأي شخصي، ومن الصعب إرضاء جميع الأذواق.

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