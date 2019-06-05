تطبيق نظام لإشارات المرور يعتمد على ” نية ” المشاة.. قريبًا

علي القحطاني(صدى):

تعتزم العاصمة النمساوية فيينا، اختبار أذكى نظام لإشارات المرور الخاص بالمشاة على وجه الأرض.

ويعتمد هذه النظام في فتح الطريق للمشاة اعتمادا على “ نيتهم ” في الوقوف أو عبور الطريق أي قراءة تعابير وجه المشاة ولغة أجسادهم وحركتها.

وأوضح معهد الكمبيوتر والغرافيكس والرؤية الخاص بجامعة غراز بالنمسا، أن النظام التكنولوجي المتقدم الجديد بإمكانه التعرف، بشكل تلقائي، على الشخص الراغب في عبور الطريق، فيحوّل له اللون الأحمر إلى الأخضر ليتمكن من المشي.

وأفاد القائمين على التجربة في المعهد، بأن النظام الجديد للإشارات سيتم تطبيقه بشكل مبدئي على أرض العاصمة النمساوية الشهيرة “ فيينا ” .