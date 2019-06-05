نفاذ تذاكر مباراة افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019

ماجد محمد(صدى):

نفذت تذاكر مباراة افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 بين منتخبي مصر وزيمبابوي، المقرر إقامتها على استاد القاهرة في 21 يونيو الحالي.

وأعلن مسؤولو شركة تذكرتي المسؤولة عن تذاكر مبارايات بطولة أمم إفريقيا 2019، أنه سيتم الاكتفاء بطبع التذاكر وفقًا للسعة الكاملة لكل ملعب من الملاعب المستضيفة للبطولة دون زيادة.

وأضافت أن هذا الأمر جاء لضمان جلوس جميع الجماهير على المقاعد المخصصة لها لمتابعة المباريات، وعدم وجود أي أزمات ننعلق بأماكن الجلوس والتواجد بالمدرجات داخل الملاعب.

ووفرت الشركة في وقت سابق، خدمة توصيل تذاكر بطولة أمم إفريقيا 2019 إلى المنازل لأول مرة؛ تسهيلًا على الجماهير الراغبة في حضور مبارت منتخب الفراعنة في البطولة، كما خصصت خطًا ساخنًا للاستفسار وهو 15355.

اقرأ أيضًا: