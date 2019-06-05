عدم اليأس والاهتمام به كالأطفال من طرق التعامل الصحيحة مع ابنِك المراهق

أميرة خالد(صدى):

كشفت أخصائية نفسية، طريقة التعامل مع المراهقين، مؤكدة أن انخفاض التحفيز الذاتي لدى المراهقين لا يتعلق بقلة ذكائهم وانخفاض الثقة بالنفس، أو ضعف ايمانهم بقدرتهم على الوصول إلى أهدافهم.

وأوضحت أن هناك طرق للتعامل معهم، ومنها الانتباه والاهتمام بابنك أو ابنتك الذين يمرون بسن المراهقة كالاهتمام بهم في صغرهم، وكذلك لابد من فتح باب التواصل بين المراهق، الوالدين، والمعلمين، وأن يطلع الوالدين على آداء ابنائهم الدراسي ويساعدوهم في حال تأخرهم بأحد المواد أو حاجتهم للتقوية.

وأشارت إلى أنه ينبغي أن تكون الام والأب القدوة والمثل الأعلى للمراهق في الانجاز وعدم التكاسل وتحمل المسؤولية، والاحتفال بأي إنجاز يقوم به لتشجيعه.

وتضمن طرق التعامل معهم، التركيز على نقاط القوة عند الابن وتشجعيها ومساعدته على تقويتها، مضيفة أنه قد يشعر المراهق باليأس بسبب التحديات التي تواجهه وقت الدراسة لكن مع الحب والدعم من الوالدين والمعلمين يستطيع المراهق وضع الأهداف وتحقيقها واحداً تلو الآخر.