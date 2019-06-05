صورة.. لجين عمران تصدم الجمهور بملامح جديدة

أميرة خالد(صدى):

تسعى الإعلامية لجين عمران، إلى ترك تمييز وجهها بملامح وعلامات مميزة، غير مكتفية بالشامة المميزة أسفل ذقنها.

وظهرت لجين عمران في أحد الإعلانات الترويجية التي شاركت فيها مؤخرًا، بملامح مختلفة تمامًا عن ملامحها، إذ اعتمدت على عدسات لاصقة ومكياج جديد مع إضافة النمش إلى أنفها ووجنتيها.

وتفاعل جمهور لجين عمران مع ملامحها الجديدة والغربية عليه، مؤكدين أنها تبدو في غاية الجمال بهذا اللوك الجديد الذي لاق بها.

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