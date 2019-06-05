  • الأربعاء 5

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. زوج يرفع دعوى نشوز بسبب كثرة المكالمات مع الصديقات

زوج يرفع دعوى نشوز بسبب كثرة المكالمات مع الصديقات

زوج يرفع دعوى نشوز بسبب كثرة المكالمات مع الصديقات
القاهرة(صدى):

رفع زوج مصري، دعوى نشوز ضد زوجته، بعد زواج دام 9 أعوام، بسبب كثرة مكالماتها مع صديقاتها وحكيها لأدق تفاصيل حياتهم.

وأكد الزوج، أنها أصبحت تتحدث باستمرار بعد الزواج وتحكي في الجوّال دائمًا دون أن تهتم بأولادهما الثلاث، قائلًا: ليل نهار بتتكلم في المحمول وتدخل فيس بوك والعيال قاعدين مبتفكرش تكلمهم كلمتين.

وأضاف: أسرار بيتي كلها عند أصحابها فضحانا في كل مكان بتحكي أدق التفاصيل لحياتنا ومش في دماغها أي حاجة فاضية.

وتابع: لما اعترضت إن العيال تربيتهم زي الزفت، وإنها مش مهتمة بينا وفاضية بس للرغي غضبت وسابت البيت ليها ييجي 4 شهور معرفش عنهم حاجة ورافضة ترجع هي والعيال.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5382 ] نشر منذ 12 دقيقة

بجد مخها فاصل الله يعينك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *