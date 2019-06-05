زوج يرفع دعوى نشوز بسبب كثرة المكالمات مع الصديقات

القاهرة(صدى):

رفع زوج مصري، دعوى نشوز ضد زوجته، بعد زواج دام 9 أعوام، بسبب كثرة مكالماتها مع صديقاتها وحكيها لأدق تفاصيل حياتهم.

وأكد الزوج، أنها أصبحت تتحدث باستمرار بعد الزواج وتحكي في الجوّال دائمًا دون أن تهتم بأولادهما الثلاث، قائلًا: ليل نهار بتتكلم في المحمول وتدخل فيس بوك والعيال قاعدين مبتفكرش تكلمهم كلمتين.

وأضاف: أسرار بيتي كلها عند أصحابها فضحانا في كل مكان بتحكي أدق التفاصيل لحياتنا ومش في دماغها أي حاجة فاضية.

وتابع: لما اعترضت إن العيال تربيتهم زي الزفت، وإنها مش مهتمة بينا وفاضية بس للرغي غضبت وسابت البيت ليها ييجي 4 شهور معرفش عنهم حاجة ورافضة ترجع هي والعيال.