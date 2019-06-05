فيديو مبهج لطفل يعايد رجال الأمن في الحرم المكي

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو مبهج، فرحة طفل وهو يعايد رجال الأمن في الحرم المكي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المقطع، الطفل وهو يجري على رجال الأمن بفرحة وبراءة ويعطيهم ورقة المعايدة.