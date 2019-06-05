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فيديو مبهج لطفل يعايد رجال الأمن في الحرم المكي

فيديو مبهج لطفل يعايد رجال الأمن في الحرم المكي
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو مبهج، فرحة طفل وهو يعايد رجال الأمن في الحرم المكي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المقطع، الطفل وهو يجري على رجال الأمن بفرحة وبراءة ويعطيهم ورقة المعايدة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5382 ] نشر منذ 8 دقائق

يا قلبي ربي يحفظة لأهلة فكرة بسيطة لكن وقعها في القلب كبيرة

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