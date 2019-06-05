نشر : منذ 44 دقيقة 1٬635 1 الاخبار المحلية فيديو مبهج لطفل يعايد رجال الأمن في الحرم المكي نايف السالم(صدى): أظهر مقطع فيديو مبهج، فرحة طفل وهو يعايد رجال الأمن في الحرم المكي، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأوضح المقطع، الطفل وهو يجري على رجال الأمن بفرحة وبراءة ويعطيهم ورقة المعايدة. https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/06/فرحة-طفل-وهو-يعايد-رجال-الأمن-في-الحرم-المكي..mp4 الوسوم:ثاني_ايام_العيد
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5382 ] نشر منذ 8 دقائق
يا قلبي ربي يحفظة لأهلة فكرة بسيطة لكن وقعها في القلب كبيرة