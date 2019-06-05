حالة الطقس المتوقعة ثالث أيام عيدالفطر 2019 على المملكة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة.

وأوضحت انه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ” ، وأجزاء من ” المدينة، تبوك، الجوف، الشمالية ” .

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران، أجزاء من الرياض، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية غربية.

في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.