بالفيديو.. تجهيرات عرض WWE Super ShowDown في جدة

نواف السالم(صدى):

تستعد مدينة جدة إلى إقامة عرض المصارعة WWE Super ShowDown، يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة المشعة باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وبدأ ملعب الجوهرة في التجهيز والتحضير لعرض WWE Super ShowDown، والذي يشهد نزال بين أشهر المصارعين العالميين.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة، في وقت سابق، عن أسعار تذاكر عرض WWE Super ShowDown، إذ جاء سعر التذكرة للأفراد والعائلات ” رؤية محدودة ” بلغت 25 ريالًا، عائلات وأفراد مقاعد عليا 75 ريالًا، عائلات وأفراد مقاعد متوسطة وسفلية ” عادي ” 50 ريالًا، ” رؤية محدودة ” 25 ريالًا.

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