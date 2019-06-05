غرامة مالية على مقتحمة ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

تعرضت مقتحمة ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، إلى غرامة مالية بمبلغ 13 ألف جنيه إسترليني.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية، أن مقتحمة ملعب نهائب دوري أبطال أوروبا فدمت ترويجًا لقناة إباحية يديرها صديقها فيتالي زدوروفيتسكي، كما زادت نسبة متابعتها على إنستجرام بشكل كبير.

واقتحمت المشجعة الأمريكية ملعب النهائي في الدقيقة 20 وترتدي فقط ” مايوه بيكيني ” شبه عاري، بعد حصولها على تذكرة النهائي من أحد ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو من منحها تذكرة النهائي.

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