الفلكي ملهم هندي: السعودية تخطئ في تحديد أول أيام عيد الفطر ” إشاعة “

نايف السالم(صدى):

أكد الفلكي ملهم هندي، أن الأنباء التي تم تداولها وتفيد بأن المملكة أخطأت في تحديد أول أيام عيد الفطر 2019، هي (إشاعة غير صحيحة).

وأضاف في تصريح له: والخلط بين الهلال وكوكب زحل أيضًا غير صحيحة حيث تتكرر هذه الإشاعات منذ ٢٠١٥م، فلا تأخذوا الاخبار التي تشوشر على المسلمين من مواقع مشبوهة.

وحدث انقسام بين الدول العربية في تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث عيَّدت المملكة والإمارات والكويت والبحرين أمس الثلاثاء، فيما عيّدت مصر وفلسطين والأردن وسوريا وعُمان والمغرب اليوم الأربعاء.