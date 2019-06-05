زوج يعذب زوجته القاصر ويطردها في بلد غريب

القاهرة(صدى):

كشف محامي مصري، قصة زواج فتاة تبلغ 14 عامًا من العمر من أحد الأثرياء الذي أذاقها ألوان العذاب.

وأوضح المحامي، أن والد الفتاة كان متوفى ولديها 5 أشقاء عندما تقدم لها الرجل، وتزوجته وسافرت، لتنجب 5 أطفال منه وقطع علاقتها بأهلها، وأذاقها مرار العذاب والشذوذ، وأخد منها أولادها.

وأضاف المحامي: ” أعطى لها مواد تدمر خلاياها العقلية، وأدخلها إلى مستشفى الأمراض العقلية، الأطباء قصو شعرها، وكانت هذه النهاية المآساوية ” .

وأشار إلى أنها ذهبت إلى السفارة المصرية بالدولة التي سافرت إليها مع زوجها، وجرى ترحيلها إلى مصر دون أولادها، وبعدها تواصلت مع المجلس القومي للمرأة، وجرى مخاطبة وزارة الخارجية لكي تستعيد أبنائها.