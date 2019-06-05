بالفيديو.. عملية إخلاء أحد أفراد السفينة الإيرانية ” سافيز “

تركي السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، لعملية إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة “ سافيز ” بجنوب البحر الأحمر، إلى المستشفى العسكري بجازان.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح يوم أمس أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ، تلقى بلاغاً من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدن والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز- Savis)، نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة الإرانية ، حيث قامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي (الجوي) بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف ، ونقل المصاب إلى مستشفى جازان العام.

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