فيديو كارثي.. مسنة تدلى من مروحية أثناء إنقاذها

واشنطن(صدى):

تعرضت امرأة مغامر مسنة إلى عملية إنقاذ كارثية، بعد إصابتها بجروح مفاجئة أثناء تسلقها جبلا في ولاية أريزونا الأمريكية.

وكشف مقطع فيديو لحظات إنقاذ المغامرة المسنة، فبينما تحاول مروحية تابعة لفريق الإطفاء في منطقة فونيكس سحب حمالة المتسلقة المصابة، لتأتي الرياح وتبدأ الحمالة في الدوران حلول نفسها بسرعة كبيرة.

وظهر خلال الفيديو دوران الحمالة المتدلية في الهواء لنحو 90 ثانية وداخلها السيدة البالغة من العمر 74 عامًا، وتم إنزال الحمالة بعض الشيء نحو الأسفل لتخفيف حدة الدوران بينما لم يتمكن الفريق من إدخال المصابة إلى الطائرة.

وأُصيبت المسنة بالغثيان والدوار جراء ما تعرضت له أقناء محاولة إنقاذها، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول حالتها الصحية.