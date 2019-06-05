محافظ المزاحمية يزور المرضى ويستقبل المهنئين

محمد السعران(صدى):

أدى محافظ المزاحمية سلطان بن سعد السديري صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في مصلى العيد القديم، بعدها توجه إلى مستشفى المزاحمية العام ومعايدة المرضى المنومين وتقديم الهدايا لهم بهذه المناسبة .

وكان في استقبال مدير المستشفى سعود النداح، بعد ذلك توجه إلى ديوان المحافظة حيث استقبل رؤساء الدوائر الحكومية والمشايخ وأعيان المحافظة وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بالعيد، وقد بادلهم السديري التهنئة بالمثل سائلاً الله أن يتقبل من الجميع طاعاتهم، وتناول الجميع مأدبة الإفطار على مائدة المحافظ التي أعدها بهذه المناسبة، ومن جانبه رفع المحافظ باسمه واسم أهالي المحافظة صادق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائيه – حفظهم الله – والشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والمسرات.