ميلانيا ترامب تثير استفزاز الملكة إليزابيث بهذه الإطلالة

واشنطن(صدى):

أثارت ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى، ضجة كبيرة وغضب بعض البريطانيين أثناء زيارتها الأخيرة لبريطانيا برفقة زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشعلت إطلالة ميلانيا ترامب أثناء لقائها الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر، غضب البريطانيين، إذ ارتدت فستان أبيض من توقيع Dolce & Gabbana يشبه أحد فساتين الأميرة ديانا.

وأكد البعض أن فستان سيدة أمريكا الأولى، يُذكر بالفستان الذي ارتدته الأميرة الراحلة ديانا عام 1995 أثناء الاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصار الحلفاء، معتبرين أن هذه الإطلالة يقصد بها استفزاز الملكة والأمير تشارلز.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحصل فيها ميلانيا ترامب على مثل هذا الانتقاد، إذ تعتمد خلال زيارة قامت بها إلى كينيا الظهور بإطلالة تُذكر بالحقبة الاستعمارية للقارة السمراء.

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