اللون الأحمر للبول يعني إصابتك باحتباس البول

أميرة خالد(صدى):

تعاني النساء في بعض الأحيان من احتباس البول، وخاصة عند إجراء العمليات الجراحية أو عمليات الولادة.

ويعتبر احتباس البول هو عدم القدرة على التبول بصورة طبيعية رغم امتلاء المثانة، ومن أعراضه: صعوبة التبول على الرغم من الرغبة والحاجة القويّة إلى التبول.

كما تضمن أعراضه: تحوّل لون البول إلى اللون الأحمر، أو ميلانه للحمرة قليلاً، زيادة الرغبة في التبول، حيث يتكرر ذلك في فترة زمنية قصيرة، ومع ذلك فإن كمية البول التي يتم إخراجها في المرة الواحدة قليلة جداً، الشعور بحرقة كبيرة وألم شديد خلال التبول.

ويمكن معالجته عبر شرب كميات كبيرة من الماء طوال اليوم من أجل تقليل معدل الأملاح الموجودة في البول، وتنظيف المجاري البولية، التبول عند الشعور بالرغبة في ذلك، وعدم حبس البول لمدة زمنية طويلة، وتجنب التدخين والابتعاد عن شرب المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة.