إجراء 200 اختبار منشطات على لاعبي دوري الأمم الأوروبية
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن اعتزامه إجراء 200 اختبار للكشف عن المنشطات، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وقال ” يويفا ” في بيان له: ” سيتم إجراء 200 اختبار للكشف عن المنشطات في بطولة دوري الأمم الأوروبية التي تقام للمرة الأولى منذ الموسم الحالي “ .
وأضاف: ” سيتم فحص العينات لجميع اللاعبين الذين وقع عليهم اختبار المنشطات بشكل سريع؛ للتأكد من عدم وجود مواد محظور تداولها “ .
وتابع: ” جميع الاختبارات يتم إجراؤها في مختبرات معتمدة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “ .
اترك تعليقاً