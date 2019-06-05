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إجراء 200 اختبار منشطات على لاعبي دوري الأمم الأوروبية

إجراء 200 اختبار منشطات على لاعبي دوري الأمم الأوروبية
ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن اعتزامه إجراء 200 اختبار للكشف عن المنشطات، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال ” يويفا ” في بيان له: ” سيتم إجراء 200 اختبار للكشف عن المنشطات في بطولة دوري الأمم الأوروبية التي تقام للمرة الأولى منذ الموسم الحالي “ .

وأضاف: ” سيتم فحص العينات لجميع اللاعبين الذين وقع عليهم اختبار المنشطات بشكل سريع؛ للتأكد من عدم وجود مواد محظور تداولها “ .

وتابع: ” جميع الاختبارات يتم إجراؤها في مختبرات معتمدة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “ .


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