اتهام أم بقتل طفليها خلال 12 دقيقة

لندن(صدى):

تتهم الشرطة البريطانية، أمًّا بقتل ابنيها البالغان من العمر 13 و 14 عامًا، في غضون 12 دقيقة من بعضهما البعض في المستشفى بعد حادث وقع في المنزل.

وقال الطبيب الشرعي كريستوفر دوريس، إن كلا الصبيان وُلدوا في مدينة شيفيلد وكانا طلاباً، إذ تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى أحد المنازل في 24 مايو الماضي ونقل الصبيان إلى المستشفى.

وبعدها، أُعلن عن وفاة تريستن في تمام الساعة 9.14 صباحًا وتوفي بليك في الساعة 9.26 صباحًا ، وفقًا لما استمع إليه المحققون في محكمة شيفيلد كورونر.

ولم يُقدم أي سبب للوفاة في التحقيق، وقال السيد دوريس إنه ليس في وضع يسمح له بالإفراج عن الجثث لحضور الجنازات، فيما تم اتهام الأم بقتلهما وستحاكم في وقت لاحق.