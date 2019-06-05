السبر: أجر صيام الست من شوال بعد رمضان كأجر صيام سنة كاملة

نايف السالم(صدى):

تحدَّث الشيخ محمد بن إبراهيم السبر إمام وخطيب جامع الأميرة موضي السديري بالرياض، عن فضل صيام الست من شوال، مؤكدًا أنه أمر مشروع ندبنا إليه النبي ﷺ .

وأوضح ” السبر ” ، أن الله تعالى يجزي على الحسنةِ بعشر أمثالِها لذلك فإن فصيام رمضان مضاعفاً بعشرة شهور وصيامُ الست بستين يوماً فحصلَ منْ ذلِكٓ أجر صيام سنة كاملة، مضيفًا: هي بالنسبة لرمضان كالسُّنة الراتبة بالنسبة للصلاة المفروضة.

وأشار إلى أن سُنة صيام الست من شوال مستحبة وغير واجبة، وتصام بعد يوم العيد ويصح صومها متفرقةً في أول الشهر أو وسطه أو آخره، ويجب أن ينوي صيامها من الليل قبل الفجر ليحصل له كمال اليوم وإذا وافق صيامها يومي الاثنين والخميس؛ فإنه يحصل له أجرهما بنيته لحديث: (إنما الأعمال بالنيات).