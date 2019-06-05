الصين تطلق صاروخًا فضائيًا من البحر لأول مرة

وكالات(صدى):

أطلقت الصين، اليوم الأربعاء، صاروخًا فضائيًا من البحر، وذلك للمرة الأولى.

وكشفت وكالة الفضاء الصينية، أنه تم إطلاق الصاروخ ” لونغ مارش- 11 ″ ، عند الساعة 12,06 بالتوقيت المحلي من منصة في البحر الأصفر الواقع بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، حاملًا على متنه سبعة أقمار اصطناعية: قمران للتجارب وخمسة أخرى تجارية.

وأضافت الوكالة ” إن هذه المحاولة هي الأولى لإطلاق صاروخ حامل من البحر؛ وإن ذلك سيتيح تحسين تلبية الحاجات المختلفة لإطلاق الأقمار الاصطناعية ” .

يشار إلى أن استخدام منصة إطلاق متحركة في البحر له عدة مزايا، إذ يساهم في تقريب الصاروخ من خط الاستواء حيث يستفيد بشكل أفضل من دوران الأرض، وتكون عملية الدفع أفضل وتسمح بتحميل أقمار أكثر أو أثقل، ويقلل إطلاق الصواريخ من البحر، بعيدًا عن المناطق السكنية، من مخاطر سقوط شظايا في حال وقوع حادث.

ويمثل هذا الأمر مرحلة جديدة ومهمة بالنسبة إلى العملاق الطامح إلى منافسة بقية القوى الفضائية مثل الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا، فيما تستثمر الصين مليارات في برنامجها الفضائي الذي يقوده الجيش، وثبتت حتى الآن لحسابها أو لحساب دول أخرى عدة أقمار في المدار.