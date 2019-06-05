دعوى اغتصاب قد تلاحق رونالدو في المحكمة الفيدرالية

نواف السالم(صدى):

ذكرت تقارير صحفية، أنه من المرجح قيام الفتاة التي ادعت اغتصابها من الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بغعادة توجيه الدعوى إلى المحكمة الفيدرالية.

يأتي ذلك بعدما قامت الفتاة الأمريكية بإسقاط التهم الموجهة إليه في إحدى محاكم ولاية نيفادا، ولكن يعتقد أن هذا فقط حتى يمكن إعادة النظر في القضية في محكمة اتحادية أعلى.

يشار وكان الفريق القانوني لكاثرين مايورغا، التي تدعي اغتصابها في عام 2009، قد قدم إشعارًا بالفصل الطوعي في محكمة ولاية نيفادا الشهر الماضي.

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