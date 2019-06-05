التزام 70% من محال بيع الحلويات في الرياض والقصيم بلائحة السعرات الحرارية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الفطر 2019، عن نتائج المسح الميداني لمفتشي الهيئة؛ للتحقق من تطبيق لائحة السعرات الحرارية قبل بداية أيام العيد.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن 70% من محال بيع المخبوزات والحلويات في الرياض والقسيم ملتزمة بلائحات السعرات الحرارية على المنتجات المعروضة للبيع خلال عيد الفطر 2019.

كما أشارت إلى أنه تم رصد بعض المخالفات، أبرزها ” حساب السعرات الحرارية بطريقة غير صحيحة، عدم وضع السعرات الحرارية على جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة بشكل واضح، عدم وضع السعرات الحرارية مقابل كل صنف من أصناف الطعام في القائمة، عدم تحديد السعرات الحرارية بشكل منفصل لكل طريقة إعداد، عدم وجود عبارة ” يحتاج البالغون إلى 2000 سعر حراري في المتوسط يوميًا، وقد تختلف الاحتياجات “.

وتلزم لائحة الهيئة العامة للغذاء والدواء، جميع المنشآت الغذائية من المطاعم والمقاهي ومحلات الآيسكريم جميع المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل.

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