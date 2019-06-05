هلال عيد الفطر يقترن بالمريخ في سماء المملكة .. الليلة

نايف السالم(صدى):

يُرصد في سماء السعودية والمنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الأربعاء وبداية الليل، وقوع هلال القمر في حالة اقتران مع المريخ الكوكب الأحمر حيث سيفصل بينهما درجة واحدة بالافق الغربي من قبة السماء.

وقال المهندس ماجد أبو زهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن المقصود بأن القمر قرب المريخ أنهما قريبين من بعضها في قبة السماء فقط، ولكنهما ليسا كذلك في الفضاء، فالقمر قريب منا جدا فهو يبعد فقط حوالي ربع مليون ميل في حين ان المريخ يبعد مئات المرات تلك المسافة, وهذا هو السبب في اننا نرى القمر كبيرا في السماء مقارنة بالمريخ الذي يظهر كنقطة ضوئية فقط.

وأضاف: وحتى عندما كان المريخ في اقرب مسافة تاريخية من الأرض منذ العصر الحجري والتي حدثت في 27 اغسطس 2003 ، كان المريخ مجرد نقطة ضوئية ساطعة ولم يظهر كبيرا مثل القمر البدر .

وتابع: ويمكن ملاحظة ان المريخ أصبح الآن أكثر خفوتا مقارنة بما كان في منتصف العام 2018 عندما تفوق على كل النجوم واصبح أكثر إشراقا.

واختتم: وفي مساء اليوم التالي الخميس 6 يونيو سيكون القمر قد غير موقعة مندفعا نحو الشرق من المريخ وذلك نتيجة لحركته الدائمة في مداره حول الأرض .