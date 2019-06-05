أزمة ضخمة تواجه عشاق النوتيلا.. ” ستختفي “

باريس(صدى):

شيكولاتة النوتيلا هي عشق الكبار والصغار، ولكن في الفترة الأخيرة واجه عشاق هذه الشيكولاتة أزمة كبيرة بعد مشكلة الإضطرابات التي اجتاحت أهم مصانعها.

وشن عمال أهم مصانع شيكولاتة النوتيلا في فرنسا ” نورماندي ” ، إضرابًا تسبب في إغلاق المصنع الذي ينتج ربع إمدادات العالم من النوتيلا بواقع 600 ألف عبوة في اليوم الواحد.

ومنع عمال المصنغ دخول وخروج الشاحنات أثناء عملية الإضطراب المتعلقة بالأجور، ما أوقف عملية الإنتاج، التي قد تصل إلى نقص عالمي في النوتيلا حال استمرارها.

ومن جانبها، هددت شركة الحلويات الإيطالية ” فيريرو ” بفرض غرامات على أي موظف مشارك في الإضراب، والبالغ عددهم 350 عاملًا، إذ يطالبون برفع الرواتب بنسبة 4.5% مع مكافأة لكل عامل وتحسين ظروف العمل.