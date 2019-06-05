بالفيديو.. تحدي بين تيسلا موديل 3 و BMW M2 وM850i

واشنطن(صدى):

يمتلك فريق Fast Lane Car، سيارة تيسلا موديل 3 أقل قوة بدون تجهيزات عالية الأداء، إلا أنها يمكنها بسهولة التنافس مع السيارات عالية الأداء الأخرى.

ويواجه موديل 3 زوجاً من سيارات BMW البرتقالية، وتحديدًا فإن المنافس الأول هو BMW M2 كومبتيشن مع محرك توربو بقوة 405 حصان بسعة 3.0 لتر، والسيارة هي عبارة عن تطابق قريب جداً مع موديل 3، فيما أظهر مقطع فيديو المواجهة الثانية بين M2 مقابل الطراز الثالث.

ويعتبر تحدي BMW أكثر هشاشة بكثير، حيث يتكون من سلسلة من 8 سيارات من الفئة السادسة، وبالتحديد، طراز M850i مع محرك V8 بقوة 523 حصان، وعلى الورق فإن سيارة GT الكبيرة أسرع بكثير من M2 على جميع الجبهات، لذا إذا واجهها موديل 3 فقد يكون الفارق بينهم كبيراً جداً.