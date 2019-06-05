مراسل الحزم يتحدى الجزيرة: أعطيني صورة للحوثيين وأعلن استقالتي

طلال الضوي(صدى):

تحدى مراسل الحزم، الإعلامي محمد العرب، قناة الجزيرة القطرية، إثر نبأ أعلنت عنه ضمن الأنباء المقصود بها تشويه صورة التحالف العربي في اليمن وتدعيم مليشيا الحوثي الإرهابية.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية، خبرًا عن مليشيا لحوثي الإرهابية يفيد باحتلالها مواقع في نجران جنوب المملكة، فيما رد عليهم محمد العرب بالقول: أعطيني صورة واحدة وأنا استقيل أمام الناس ” .

وقال الإعلامي محمد العرب: ” أعلن استقالتي اليوم واعتزل الإعلام إذا كان الحوثي يبعد عن حدود نجران أقل من 50 كيلومتر، لماذا يكذبون ولمصلحة من تستغفلون الناس؟ اعطيني صورة واحدة وأنا استقيل أمام الناس ” .

وتبث القناة القطرية، أنباءًا لدعم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لما يوجد فيها من دعم لمخططات إيران في زعزعة أمن المنطقة، وكذلك محاولة تشويه صورة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.