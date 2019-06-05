احتفالًا بعيد الفطر 2019.. رقصة ” الهيب هوب ” في أمانة العاصمة المقدسة تُغضب المواطنين (صور)

نايف السالم(صدى):

فتح مقطع فيديو متداول قيل إنه من احتفالات أمانة العاصمة المقدسة بعيد الفطر المبارك، باب الانتقادات اللاذعة على أمانة مكة من قبل المواطنين.

وأظهر المقطع المتداول، احتفال أمانة العاصمة المقدسة برقصة غربية مشهورة بـ ” الهيب هوب ” ، وهو ما أثار انتقاد لاقت وتذمر المواطنين، إذ لا يمت للموروث الشعبي للمملكة.

بدوره، قال نائب رئيس المجلس البلدي بأمانة العاصمة المقدسة فهد محمد الروقي: ” عفواً أمانة العاصمة المقدسة هذه مكة المكرمة وليست كغيرها ” .

‏

وأضاف: ” هل هذه المشاهد تليق بمكة المكرمة؟ ‏ألهذا السبب اقتصرت الدعوات بموظفي الأمانة وبعض الاأعيان؟ شكرًا العلاقات العامة بأمانة العاصمة المقدسة فقد كفيتمونا وزر مشاركتكم في هذا الاحتفال الذي لا يمثل مكة ولا يمت لها بصلة ” .