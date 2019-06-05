بعد تعرضه للكسر.. أحمد جمال يوضح وضع حالته الصحية

القاهرة(صدى):

كشف نجم آراب أيدول الفنان المصري أحمد جمال، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعدما تعرض لكسر في يده قبل عدة أسابيع.

وأكد أحمد جمال على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، أنه بخير وفك الجبس عن يده، معلقًا ” نقول مبروك “.

وتعرض أحمد جمال إلى كسر في يده بعدما سقط على الأرض خلال مشاركته في مباراة كرة قدم مع أصدقائه، ليرفض إيقاف أي نشاط فني خلال فترة الإصابة وأحيا العديد من الحفلات والجبس في يده.

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