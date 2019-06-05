إصابة 20 معتمر في انقلاب حافلة على طريق ” عفيف – ظلم “

نايف السالم(صدى):

شهد طريق ” عفيف – ظلم ” ، اليوم الأربعاء، انقلاب حافلة تقل معتمرين ما أدى إلى إصابة 20 شخصًا من جنسيات مختلفة، كانوا في طريقهم لأداء العمرة.

وانحرفت الحافلة عن مسارها بسبب غفوة سائقها ما أدى إلى انقلابها، فيما أعلنت مستشفى عفيف العام اليوم، حالة النداء الأصفر ” كود يلو CODE YELLOW ” ، إثر تلقي بلاغ بوقوع الحادث.

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى عفيف سلطان المغيري إن المستشفى استقبل 20 حالة تنوعت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة، وتلقى الجميع العلاج اللازم، إذ استنفر المستشفى الكوادر الطبية والتمريضية فور تلقي البلاغ، وذلك بمتابعة مباشرة من صحة الرياض ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي.