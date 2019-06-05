بالفيديو.. إمام مسجد الراجحي يقبض صوته و يصاب بـ ” حشرجة ” أثناء الصلاة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو وثق في جامع الراجحي، قيام أحد المصلين بإكمال الصلاة بعد إصابة الإمام بـ ” حشرجة ” مفاجئة في الحلق أثناء الصلاة، وعجزه عن إكمالها.

وبدا في المقطع إحدى صلوات الجماعة في جامع الراجحي، عندما كان الإمام يقرأ في إحدى ركعاتها ما تيسر من القرآن، إلا أنه عانى من ” كحة ” ، فأكمل سورة الفاتحة بصعوبة، ولم يتمكن من إكمال قراءة الآيات، لألم في حلقه، رغم محاولاته المتكررة.

وظهر في المقطع تراجع الإمام إلى الصف الأول وحل محله مؤذن الجامع، ولم يبدأ المؤذن الركعة من البداية بل استكمل مباشرة الآية التي كان الإمام يقرأها، وهي الآية 15 من سورة ” النحل “.