4 نصائح ذهبية تساعد طفلك على النوم بهدوء 

أميرة خالد(صدى):

قدم خبراء عدة نصائح تساعد الطفل على نوم هادئ دون أرق، حيث إن الأمهات تعاني دائما من بكاء الطفل طول الليل بسبب عدم النوم.

ومن أبرز هذه النصائح: أولا.. الحمام الدافئ يساعد طفلك على النوم الهادئ دون ارق أو توتر، ولذلك استغلى فترة قبل النوم ليأخذ حماما دافئا وينام.

ثانيا.. احرصى على الرضاعة الطبيعية فى مواعيدها المظبوطة وخصوصا قبل النوم أو تناول وجبة الطعام المناسبة حسب عمر الطفل فالشبع يساعد الطفل على النوم بشكل صحي دون أرق او بكاء طول الليل.

ثالثا.. غنى لطفلك الاغانى الهادئة الرومانسية أو شغلى له موسيقى هادئة وضميه فى حضنك فيساعده ذلك على الشعور بالأمان وعدم الخوف أو القلق، والنوم بشكل آمن وصحى.

رابعا.. ساعدى طفلك على النوم فى الاضواء الهادئة بعيدا عن الضوء الساطع ، فقبل النوم اطفى الانوار واحملى طفلك وضميه واحرصى ان تكون الاجواء هادئة فى المنزل حتى يستطيع أن ينام دون أرق.