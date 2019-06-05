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بالصور.. أنغام تشارك جمهورها استعدادتها لحفل العيد بالرياض

بالصور.. أنغام تشارك جمهورها استعدادتها لحفل العيد بالرياض
أميرة خالد(صدى):

شاركت الفنانة المصرية أنغام متابعيها استعداداتها لحفلها اليوم بـ ” الرياض ” ، وذلك بنشر صورة بروفة حفل العيد بالرياض.

ونشرت ” أنغام ” صور البروفة عبر حسابها على ” إنستجرام ” قائلة: ” بروفة حفل العيد بالرياض.. جاهزين اليوم؟ ” .

وأضافت مهنأة جمهورها بعيد الفطر، ” كل عام وانتم بخير وعيد سعيد ” .


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[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 4 دقائق

اه يا بلادي كنا منارة للعلم وللعلماء والقران والحديث
والان للانغام واحلام ونوال الزغبي
نعوذبالله من غضبه وتحول عافيته وفجاءة نقمته
اللهم اننا ننكر ولا نرضى بالاثام والمعاصي واهل الهوى والزيغ ولكن غلب على امرنا لضعفناء
رفعنا شكوانا اليك وانت الهي سبحانك عادل حكمك في الخلق فاحكم بما تشاء

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