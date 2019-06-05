بالصور.. أنغام تشارك جمهورها استعدادتها لحفل العيد بالرياض

أميرة خالد(صدى):

شاركت الفنانة المصرية أنغام متابعيها استعداداتها لحفلها اليوم بـ ” الرياض ” ، وذلك بنشر صورة بروفة حفل العيد بالرياض.

ونشرت ” أنغام ” صور البروفة عبر حسابها على ” إنستجرام ” قائلة: ” بروفة حفل العيد بالرياض.. جاهزين اليوم؟ ” .

وأضافت مهنأة جمهورها بعيد الفطر، ” كل عام وانتم بخير وعيد سعيد ” .