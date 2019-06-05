سجون منطقة تبوك تقيم حفلات معايدة للنزلاء والنزيلات بمناسبة عيد الفطر

تبوك(صدى):

أقامت مديرية السجون بمنطقة تبوك حفل معايدة للنزلاء, بمشاركة أهالي النزلاء وذلك أثناء الزيارة، وذلك بمناسبة عيد الفطر, حيث تمت مشاركتهم الفرحة من قبل مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي, وعدد من الضباط والأفراد.

وتأتي هذه المشاركة تحقيقًا لأهداف المديرية العامة للسجون الإصلاحية والتأهيلية التي دأبت على تنفيذها وفق خطط وبرامج اجتماعية تعيد الثقة للنزلاء والنزيلات وفي تعزيز المسؤولية الاجتماعية ودعم الجوانب الإنسانية لنزلاء السجون.

كما نُظم حفل معايدة لجميع النزلاء في جميع السجون الفرعية التابعة لمديرية السجون بمنطقة تبوك, بحضور مديري السجون.