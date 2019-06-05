بالفيديو.. وزير تركي يشعل سخرية السوشيال ميديا أثناء صلاة العيد مع الجيش 

أنقرة(صدى):

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بعد انتشار مقطع فيديو ظهر الوزير برفقة عدد من الجنود خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وظهر الوزير بجانب عدد من عناصر الجيش يؤدون صلاة عيد الفطر، كما سادت حالة من الارتباك والفوضى في صفوف المصلين وعدم اتباعهم للإمام وكأنهم يصلون للمرة الأولى.

هذا وقد خالف بعض المصلين حركات الإمام في الركوع والسجود والقيام، ما أحدث حالة من الارتباك بين المصلين.

وسادت حالة من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وسط انتقادات لاذعة من مؤيدي المعارضة الذين اعتبروا الموقف محاولة فاشلة للمتاجرة بالدين واستعراض الصلاة لاستقطاب الناخبين.

وعلق حساب باسم ” حزب الرفاه “ على موقع ” تويتر ” : ” إذا حاولت القيام بالصلاة من أجل التصويت، فإن ربي يكشف عن وجهك الحقيقي “ .