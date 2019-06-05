200 مليون يورو.. محمد صلاح يرفض عرض ريال مدريد
رفض النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عرض ريال مدريد للإنتقال إليه في الميركاتو الجاري.
وعن التفاصيل، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ” صلاح ” رفض عر ريال مدريد بالانتقال إليه مقابل 200 مليون يورو؛ بعد الصلح مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز.
وكان ريال مدريد يسعى للتعاقد مع ” صلاح ” ؛ من أجل تعزيز صفوفه في الموسم المقبل، بعد الموسم المنقضي السيئ الذي قدمه الفريق.
يٌذكر أن محمد صلاح كان قد جدد عقده مطلع الموسم الماضي مع ليفربول حتى صيف 2023.
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