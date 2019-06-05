200 مليون يورو.. محمد صلاح يرفض عرض ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

رفض النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عرض ريال مدريد للإنتقال إليه في الميركاتو الجاري.

وعن التفاصيل، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ” صلاح ” رفض عر ريال مدريد بالانتقال إليه مقابل 200 مليون يورو؛ بعد الصلح مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز.

وكان ريال مدريد يسعى للتعاقد مع ” صلاح ” ؛ من أجل تعزيز صفوفه في الموسم المقبل، بعد الموسم المنقضي السيئ الذي قدمه الفريق.

يٌذكر أن محمد صلاح كان قد جدد عقده مطلع الموسم الماضي مع ليفربول حتى صيف 2023.