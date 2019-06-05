‏د.العنزي يعايد المرضى المنومين في ” سعود الطبية “

سعيد العجل(صدى):

هنأ المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي القيادة الرشيدة والأمة الإسلامية والعربية والشعب السعودي بحلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يمن على هذه البلاد باليمن البركات.

وقام د.العنزي بمعايدة المرضى المنومين بالمدينة، ومشاركتهم فرحة العيد، سائلًا المولى عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

وختم د.العنزي زيارته مقدمًا شكره لكافة العاملين على ما يقدمونه من خدمات للمرضى المنومين، داعيًا الله لهم بالتوفيق والنجاح.