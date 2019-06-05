ربة منزل تقتل زوجها بالسم لمعايرتها بتعدد العلاقات مع الرجال 

القاهرة(صدى):

قتلت ربة منزل زوجها بوضع حبوب غلال، داخل كوب شاي، بسبب معايرته لها بعلاقتها المشبوهة مع عدد من الرجال، واعتدائه بالضرب عليها.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية المصرية يفيد باستقبال جثة سائق توك توك، ويظهر عليه علامات التسمم وباستدعائها ومناقشتها، ظهرت عليها علامات الارتباك والقلق، وبالضغط عليها.ّ

وانهارت واعترفت، بارتكابها الواقعة، بسبب معايرته لها المستمرة بسبب علاقتها المتعددة مع الرجال، وقيامه بالضرب المبرح يوميًا، فاختمرت في ذهنها فكرة التخلص منه، وقامت بوضع السم له، داخل كوب شاي، وتوفي بعد مرور 4 أيام.