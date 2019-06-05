مسرحية ” الهاربون ” تطلّ على سكّان مدينة الرياض في موسم العيد

سعيد العجل(صدى):

انطلق العرض المسرحي الكوميدي ” الهاربون ” في مساء أول أيام عيد الفطر المبارك بجامعة الأمير سلطان ويستمر حتى ثالث أيام العيد بتنظيم من أمانة منطقة الرياض ضمن برنامجها لموسم العيد والذي يضم 220 فعالية في 30 موقعًا.

وتتناول المسرحية العديد من قضايا الشباب كالبطالة والتعصب الرياضي وغيرها من الموضوعات الاجتماعية، وتأتي من تأليف عبدالملك الهويمل، وإخراج عبدالرحمن العنزي، وبطولة علي إبراهيم، وبشير غنيم، وعبدالعزيز السكيرين، وتمثل شجاع نشاط، ومحمد مقبل، وعادل الزهراني، وعبدالله الحمادي، وأحمد علامه، ومحمد الرفاعي، وطارق وليد، وغازي حمد وفيصل مرشدي.

وعند الهدف العام للمسرحية، قال الفنان علي إبراهيم: “العمل يسعى إلى تحفيز الشباب على مواجهة التحديات اليوميّة وعدم الهرب منها، إذ أن الهروب سلوك خاطئ يزيد من تفاقم الأزمات ويبعد الإنسان عن إيجاد الحلول المناسبة لقضاياه الاجتماعية ” .

وأضاف: ” عودة النشاط المسرحي في أيام العيد بهذه القوّة تستوجب منّا شكر أمانة منطقة الرياض التي ذللت أمامنا جميع المصاعب، وهيأت المسارح لاحتضان الأعمال المسرحية السعودية، فالمسرح مهم في حياة الشعوب ومرآة تعكس حجم الإرث الثقافي الزاخر في وطننا، كما أن الأعمال المسرحية كانت ولا تزال هي من ينتج الفنانين والكتّاب والمخرجين، وفي بلدنا ولله الحمد مواهب فنيّة تستحق أن يُحتفى بها ” .