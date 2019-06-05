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” الجسمي ” يهنأ جمهوره بعيد الفطر ويعايدهم بحفلتين

” الجسمي ” يهنأ جمهوره بعيد الفطر ويعايدهم بحفلتين
أميرة خالد(صدى):

هنأ الفنان الإماراتي حسين الجسمي جمهوره بمناسبة عيد الفطر، كما عايدهم بأغنيتين جديدتين وحفلتين إحداهما بالدمام والآخرى بأبوظبي.

وعن الأغنيتين الجديدتين، فالأولى بعنوان ” عيدك بلمبارك ” من ألحانه وأشعار مانع العتيبة، فيما جاءت الأغنية الثانية بعنوان ” بوجه السنين ” مع كلمات ” أمنيات ” والحان بدر الشعيبي.

أما عن الحفليتن، فسيحتفل ” الجاسمي ” في حفلات العيد بـ ” الدمام ” مع جمهوره السعودي مساء اليوم، لينتقل اليوم التالي لـ ” أبو ظبي ” باحتفالية ” هلا بالخليج ” .


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