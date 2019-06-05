كشافو صعوبات التعلم والمستوى الذهبي للخدمة

رشيدة المطيري(صدى):

تعزيزاً لجهود قيادتنا الرشيدة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، والتوجيهات السديدة والتطلعات من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية لبذل كافة الجهود لخدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجاناً.

شاركت جوالة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم فى مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن ،حيث حقق القسم الكشفي بالجمعية المستوى الذهبي للخدمة بإشراف القائد أحمد الزهراني ومعاذ الحربي ومتابعة من الأستاذ أحمد القحطاني ومحمد المحفوظ والأستاذ بدر الفريدي .

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان شكره وتقديره لكل من ساهم في خدمة زوار بيت الله الحرام والمدينة المنورة .

وأشاد آل عثمان بتعاون الجميع الذى ينم عن حبهم للعمل التطوعي النابع من واجبهم الديني، ويحقق التطلعات التي تتطلع لها حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى.

مؤكدا بأنه فخور بهم، وقد كسبوا شرف المكان والزمان بتنظيم المصلين والمعتمرين ومساعدة القطاعات الأخرى.

حيث إن هذا العمل والجهد المتميز ينعكس بالإيجاب على شخصية الكشاف، ويحقق آماله وتطلعاته ورغباته، وينال أجرا عظيما في الآخرة.

وأوضح آل عثمان بأن الجمعيةنتطلع -إن شاء الله- إلى تقديم الكثير من البرامج المهمة والأنشطة التي تخدم ذوي صعوبات التعلم مجانا على مستوى مملكتنا الغالية، بدعم ومؤازرة الموسرين، والجهات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالعمل التطوعي ابتغاء رضى الله سبحانه وتعالى، ثم سعياً لتطوير وتألق أبنائنا التلاميذ وأسرهم في شتى المجالات.

داعيا الله سبحانه وتعالى المزيد من التميز والإبداع لخدمة الجميع .