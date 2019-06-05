إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ ” فيفا ” حتى 2023

نواف السالم(صدى):

نصب الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الأربعاء، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الحالي، رئيسًا جديدًا لفترة جديدة بالتزكية حتى 2023؛ كونه المرشح الوحيد في مقعد الرئاسة.

وقام فيفا بإغلاق باب الترشح في 6 فبراير الماضي لرئاسة الاتحاد الدولي، ولم يتقدم سوى إنفانتينو الرئيس الحالي صاحب الـ48 عامًا.

يذكر أن إنفانتينو قد تم تعيينه رئيسًا للفيفا في فبراير 2016 خلفًا لمواطنه ” سيب بلاتر ” ، الذي رحل عن منصبه بعد تورطه في عدة قضايا فساد.