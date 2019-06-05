روائية تركية: أردوغان حول البلاد لسجن وسحق الديموقراطية

طلال الضوي(صدى):

فتحت الروائية التركية ألف شفق النار على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث اتهمت النظام بأنه حول البلاد لـ ” أكبر سجن ” للصحفيين على مستوى العالم.

وقالت ” شفق ” في كلمتها أمام مهرجان ” هاي ” : ” أوضاع الأكاديميين ليست أفضل حالاً.. الآلاف من الأشخاص فقدوا وظائفهم لمجرد أنهم وقعوا على عريضة تطالب بالسلام ” .

وأضافت: ” تركيا تتراجع بسرعة مذهلة إلى الوراء، وتم سحق كل آثار الديموقراطية وصدرت أحكام بالسجن على أساتذة أكاديميين أتراك بارزين ” .

وجاءت تصريحات ” شفق ” بالتزامن مع موجة من الاضطهات والإساءة يُعاني منها الكتاب بتركيا، حيث تم احتجاز الكاتب عبدالله شفقي، إلى جانب ناشره علاء الدين توبشو، بشأن مشهد في إحدى رواياته التي تم نشرها عام 2013، يتضمن وصفاً لحادث تحرش جنسي بطفل على لسان المعتدي.