تطورات جديدة في قضية اتهام كريستيانو رونالدو بالاغتصاب

ماجد محمد(صدى):

وقعت الفتاة الأمريكية كاثرين مايورغا دعوى لإسقاط دعوى الاغتصاب التي رفعتها ضد كريستيانو رونالدو متهمة إياه باغتصابها.

وكان التوقيع على إسقاط الدعوى تم بالاتفاق مع محامي رونالدو أم من دون تواصل، كما أن محامي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي قد أكد أن ادعاء كاثرين مايورغا باغتصاب موكله لها أمر ”ملفق بالكامل“، لافتا إلى أن العلاقة التي تمت بينهما في يونيو/حزيران 2009 كانت بالتراضي وليس اغتصابًا.

وفند الهداف التاريخي لريال مدريد مزاعم الاغتصاب الموجهة ضده، مؤكدًا أنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيق بنفس مطمئنة.

وقال رونالدو عبر حسابه في تويتر تعليقا على الاتهامات بعد تصاعد الأمر في وسائل الإعلام ”أنفي تمامًا الاتهامات الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به“.

يذكر أن عارضة الأزياء السابقة مايورغا تقدمت ببلاغ تتهم فيه رونالدو باغتصابه لها في غرفته في فندق بلاس فيغاس حينما كان يقضي إجازة عقب توقيعه على عقد انتقاله إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد.